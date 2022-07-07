Зміїний зачистили: знищено 30 одиниць ворожої техніки, на острові – суцільні руїни

Українські захисники зачистили острів Зміїний від російських загарбників. Нашим бійцям вдалося знищити десятки одиниць ворожої техніки.

Деталі зачистки острова Зміїний повідомили в Одеській міській раді. Там зауважили, що завдання виконували підрозділи спецпризначення.

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Станом на зараз підтверджено знищення приблизно 30 одиниць ворожої техніки. Також наші бійці виявили покинуту амуніцію і суцільні руїни – уже як звичний слід "русского міра".

Як символ перемоги та відродження з цих руїн українські військові встановили й закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше,

– пояснили в Одеській міській раді.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на державному прапорі, який українські воїни підняли на острові Зміїний, залишили напис з нагадуванням окупантам, що острів Зміїний – це Україна.

Український прапор замайорів над Зміїним / Фото ДПСУ

Звільнення Зміїного: головне

30 червня стало відомо про ракетні та артилерійські удари ЗСУ по ворогу на острові Зміїний. З'явилась інформація, що росіяни зазнали значних втрат та почали втікати. Згодом це підтвердив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він оприлюднив відео, на якому було видно атаку по росіянах на острові.

Згодом це підтвердив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він оприлюднив відео, на якому було видно атаку по росіянах на острові. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що після втечі російських окупантів зі Зміїного внаслідок атаки ЗСУ – Одеська область повністю звільнена від загарбників.

Однак у самій росії подали цю інформацію як "жест доброї волі". Цю практику Кремль застосовує вже вдруге. Раніше подібну риторику російські пропагандисти озвучували щодо відходу з Півночі України.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців та подякував за звільнення острова українській розвідці, бійцям "Альфи", артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія".

Зеленський пояснив, що:

острів Зміїний – це стратегічний пункт і його звільнення значно змінює ситуацію в Чорному морі;

це ще не гарантує безпеку та не гарантує, що ворог не повернеться, проте значно обмежує дії окупантів.

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