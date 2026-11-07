"Все стерти неможливо": військовий аналітик оцінив наміри Путіна знищити інфраструктуру

Військовий оглядач Денис Попович 7 листопада спростував заяви про здатність Росії знищити всі ключові об'єкти в Україні. Він наголосив, що тотально зруйнувати всю інфраструктуру неможливо, а армія ворога дезорієнтована.

В ефірі 24 Каналу експерт проаналізував погрози Кремля вивести з ладу всі мости, порти й електростанції нашої держави. За його словами, подібні твердження є черговою крайністю, адже ворогові бракує ресурсів для таких апокаліптичних сценаріїв.

Чому Кремль не зможе знищити все

Коментуючи статтю Financial Times про плани ворога позбавити Україну базових комунікацій, оглядач підкреслив, що повторити масштабні руйнування по всій країні дистанційно не вдасться.

Все стерти неможливо. Для того, щоб стерти все, треба підійти впритул до міста і його обстрілювати постійно, кожен день – зробити те, що сталося з Вугледаром. Але немає можливості у Путіна знищити все в Україні. Водночас те, що він збирається продовжувати війну – це, на жаль, точно,

– наголосив аналітик.

Розчарування воєнкорів і брак забезпечення

Водночас усередині самого російського суспільства зростає напруга. Серед так званих Z-блогерів ширяться панічні настрої через гострий дефіцит боєприпасів, дронів та повне нерозуміння кінцевої мети кампанії.

Головне – це питання: а де ціль війни, коли вона закінчиться? Де той Рейхстаг для них, який потрібно взяти? Війна, яка ведеться заради війни, нічим хорошим не закінчиться,

– зазначив експерт.

Схожі настрої панують і серед рядового складу окупаційної армії на лінії зіткнення. Полонені загарбники масово скаржаться на відсутність евакуації та критичні проблеми з логістикою.

Вони пояснюють, в яких умовах їм доводиться воювати: відсутність евакуації, відсутність елементарних засобів та забезпечення. Там вони мало що кору з дерев не їли. Що знайшли на землі, те й з'їли. У таких умовах нормальних настроїв у них не буде,

– підкреслив Денис Попович.

Експерт проаналізував погрози Кремля: дивіться відео

Проблеми з російським космосом

Крім того, експерт прокоментував дані воєнної розвідки про спроби РФ запустити супутникову систему "Рассвєт" як аналог Starlink. За його оцінкою, ця мережа поки не здатна забезпечити надійний зв'язок.

З цією системою є питання: деякі супутники не затримуються на орбіті і падають. Запуск цієї мережі на повну потужність займе час. Проте це виклик. Ми бачимо, що Росія намагається перенести війну у космічний простір,

– зауважив аналітик, нагадавши про небезпечні маневри російського апарата поблизу фінського супутника ICEYE у жовтні.

Раніше оглядач також звертав увагу на те, що через українські удари російська ППО дедалі гірше прикриває стратегічні об'єкти в глибині власної території.