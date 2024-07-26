Розвідка Естонії оцінила можливості Росії вести війну у 2025 році та після

Окупанти продовжують зазнавати величезних втрат серед озброєння та особового складу. Однак навіть попри це Росія матиме ресурси для продовження ведення війни у 2025 році та після нього.

Таку думку висловив очільник Центральної військової розвідки Сил оборони Естонії Антса Ківісельга. За його словами, не варто недооцінювати країну-агресорку.

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Що сказали у розвідці Естонії

Глава розвідки переконаний, що росіянам не вдається досягти цілей в рамках свого літнього наступу, у зв'язку з чим ЗСУ, ймовірно, зможуть витримати оборону. Він також нагадав нещодавнє відбиття одного найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.

Можливо, спроба цього тижня – це ще одна така відчайдушна спроба трошки протиснутись збоку і спробувати вплинути на тили українців таким чином, щоб ті інші ділянки, де йдуть активні бойові дії, щоб українці були змушені вийти звідти просто тому, що їхні логістичні шляхи десь відрізані,

– сказав Ківісельг.

Водночас, за його словами, не варто очікувати того, що Росія вичерпає військову техніку та сили у 2025 році, оскільки ворог має власних партнерів та союзників, які підтримуватимуть його ресурсами для продовження ведення війни, серед яких – Іран та КНДР.

Як стверджує глава розвідки, поточні втрати Росії призвели до того, що надалі їй буде дуже важко поповнювати свій особовий склад і техніку. Однак населення країни-агресорки все ще настільки велике, що поки що не спостерігається тенденції до серйозних змін на полі бою.

До слова, декілька днів поспіль говорять про можливий наступ окупантів на Запоріжжі. Втім, за даними ГУР МО, істотних змін у ворожому угрупованні не спостерігається. Вони намагаються проводити ротації, зазнають великих втрат. Пріоритетним напрямком для ворога залишається Донбас.