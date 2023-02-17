Масове застосування російської авіації в Україні: чи вдасться це ворогу

Усі активно обговорюють можливу нову спробу Московії паралельно до поновлення наступальних зусиль на землі також намагатися змінити на свою користь і ситуацію в повітряному вимірі. Тобто ворог може спробувати досягнути можливості вільно використовувати пілотовану авіацію.

Важливе досягнення, на яке мало зважають

На сьогодні, як відомо, Україна шляхом реалізації стратегії заборони домінування в повітрі гарантувала те, що повітряний простір залишається зоною ризику для літаків і гелікоптерів повітряно-космічних сил Московії.

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Це направду дуже велике досягнення Повітряних сил ЗСУ і ППО Сухопутних військ, якому виділяють менше уваги, ніж нашим діям на суші чи на морі.

У випадку, якби пілотована авіація Московії могла б вільно працювати в глибині повітряного простору, то нам було б в рази важче ефективно реалізувати завдання в обороні й наступі на суші, на морі, та й тил теж був би набагато вразливішим.

Тому бажання Московії захопити домінування в повітрі зрозуміле. Адже без можливості вільно застосовувати пілотовану авіацію в інтересах наземних угрупувань, цілей нового наступу буде важко досягнути.

Росія використає улюблену тактику

Але є сумніви, що спроби Московії досягнути успіхів в повітряному домені будуть більш результативними, аніж минулого року. Нічого за цей рік не покращилося для ПКС Московії у плані розвідки й дорозвідки цілей, координації якісного застосування значних сил із метою подолати ППО, використання комплексних тактик придушування ППО.

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Схоже на те, що нова спроба наступу Московії в повітрі буде подібна до дій навколо Бахмуту – намагання взяти банальною кількістю, перевантаживши нашу ППО.