У Росії немає шансів занурити Україну в темряву, — глава ДТЕК

1 грудня 2022 , 19:38
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В Україні продовжують відновлювати енергосистему після масованих ракетних атак окупантів. У ДТЕК переконують, що Росія не зможе занурити нашу державу в темряву.

Про це на Київському безпековому форумі заявив директор ДТЕК. Максим Тімченко зазначив, що після російських обстрілів у деяких регіонах енергетикам вдалось відновити електропостачання за кілька годин. Натомість в інших – за кілька днів. Детальніше розповідає 24 канал.

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В окупантів немає шансів занурити Україну в темряву

Ми більш ніж впевнені, особливо після атаки, що була минулого тижня, що у Росії немає шансів на те, щоб занурити Україну в темряву, 
– підкреслив Тімченко.

Також очільник ДТЕК зауважив, що жодна енергосистема у світі, яка за розмірами збігається з нашою, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, які отримала українська минулого тижня.

Втім, українські енергетики знають, як справлятися зі складними ситуаціями. Тож у деяких регіонах світло відновили вже за кілька годин, в інших – декілька днів. "Користуємось своєю технічною креативністю, щоб з’єднувати різні частини енергосистеми", – підсумував Тімченко.

Зверніть увагу! Окупанти вкотре масовано атакували енергетичну інфраструктуру України 23 листопада. Тоді Бійці Путіна випустили близько 70 ракет та дронів. 24 канал зібрав усе, що треба знати про чергову російську терористичну атаку. Детальніше читайте за цим посиланням.

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  • 1 грудня окупанти обстріляли підприємство ДТЕК. На жаль, двоє енергетиків отримали поранення.
  • Загалом за два місяці підприємства компанії зазнали вже 16 терористичних атак Росії.
  • Внаслідок потужних обстрілів у Херсоні зникла напруга в електромережах. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
  • В Україні вже немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

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Автор: Юлія Лобурак