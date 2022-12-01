У Росії немає шансів занурити Україну в темряву, — глава ДТЕК

В Україні продовжують відновлювати енергосистему після масованих ракетних атак окупантів. У ДТЕК переконують, що Росія не зможе занурити нашу державу в темряву.

Про це на Київському безпековому форумі заявив директор ДТЕК. Максим Тімченко зазначив, що після російських обстрілів у деяких регіонах енергетикам вдалось відновити електропостачання за кілька годин. Натомість в інших – за кілька днів. Детальніше розповідає 24 канал.

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В окупантів немає шансів занурити Україну в темряву

Ми більш ніж впевнені, особливо після атаки, що була минулого тижня, що у Росії немає шансів на те, щоб занурити Україну в темряву,

– підкреслив Тімченко.

Також очільник ДТЕК зауважив, що жодна енергосистема у світі, яка за розмірами збігається з нашою, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, які отримала українська минулого тижня.

Втім, українські енергетики знають, як справлятися зі складними ситуаціями. Тож у деяких регіонах світло відновили вже за кілька годин, в інших – декілька днів. "Користуємось своєю технічною креативністю, щоб з’єднувати різні частини енергосистеми", – підсумував Тімченко.

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1 грудня окупанти обстріляли підприємство ДТЕК. На жаль, двоє енергетиків отримали поранення.

Загалом за два місяці підприємства компанії зазнали вже 16 терористичних атак Росії.

Внаслідок потужних обстрілів у Херсоні зникла напруга в електромережах. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

В Україні вже немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

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