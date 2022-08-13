До 24 лютого Донбас впевнено йшов до "придністровського сценарію", – Казанський

До повномасштабного вторгнення було відчуття, що ситуацію з Донбасом та Кримом буде надзвичайно складно вирішити. Тепер є віра, що в осяжному майбутньому Україна відновить контроль над цими територіями.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив український журналіст та блогер із Донецька Денис Казанський. За його словами, ще роки 2 тому він відчував, що ситуація на Донбасі перетворюється на "придністровський сценарій", коли конфлікт може затягнутися на десятиліття.

До теми "У бою відбереш": мобілізовані на Донбасі воюють у кросівках та з дірявими рюкзакам

Після того, як росія брутально напала і не змогла втілити свої плани, є віра, що в найближчі роки Україна зможе вигнати окупантів і з Донбасу, і з Криму.

росія не може перемогти у цій війні

За його словами, зараз росія фактично опинилася в міжнародній ізоляції і не має серйозних успіхів на фронті. Їм перекривають можливість надходження грошей, а економіка поступово занепадає.

Вони не можуть оперативно та у великих обсягах виготовляти високотехнологічну зброю, яка швидко витрачається у війні. Натомість Україна дістає допомогу від Заходу.

путін вірив в ілюзію, що йому вдасться повторити щось на кшталт "кримського сценарію": спротиву не буде, і він перетворить Україну на другу білорусь. Та нічого не вийшло. Неможливо придавити 40 мільйонів людей, які терпіти не можуть російських окупантів.

Коли цей сценарій був зруйнований, а його знищили в перші дні, – це була поразка. Вона може бути розтягнута в часі. Може бути не сьогодні. Поразка сталася саме тоді, коли не розбіглася українська армія, а почала захищатися; коли не втік Зеленський, – зазначив Казанський.

Журналіст пригадав, як путін в істериці почав записувати відеозвернення до українських військових, щоб вони складали зброю. Це було надзвичайно кумедно.

Казанський вірить, що росія буде змушена сісти за стіл переговорів і піти з України. Якщо раніше росіяни могли ще якось вирішити питання з Кримом та Донбасом, то зараз нічого з цього не вийде. Вже в осяжному майбутньому, впевнений журналіст, Україна відновить контроль над окупованими з 2014 року територіями.

Казанський про майбутнє Донбасу та Криму: дивіться відео

Додамо, жителі тимчасово окупованого Донбасу масово скаржаться на російських військових. Незадоволені як патріотично налаштовані люди, так і "ватники". російські військові масово мародерять, руйнують оселі та навіть зносять стіни, заїжджаючи на чужу територію своїми танками.