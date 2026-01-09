Держсекретар Марко Рубіо пішов ще далі і заявив, що венесуельська нафта не повинна контролюватися Китаєм, Росією чи Іраном. Про це пише Максим Гардус, інформує 24 Канал.

До теми Роспропаганда зі шкіри пнеться, щоб приховати провал Росії у Венесуелі

Політичні заяви та реальність

Ринки миттєво відреагували: ціни коливалися, а в медіа з'явилися заголовки про "нафтову альтернативу Росії". Але політичні заяви – це не барелі. І тут починається реальність.

Після зміни влади у Каракасі Трамп публічно говорить про "мільярди доларів інвестицій" і можливість швидко повернути Венесуелу на світовий нафтовий ринок. У Білому домі не приховують, що США готові координувати продаж венесуельської нафти, контролювати фінансові потоки та спрямовувати доходи на "стабілізацію" економіки.

Звучать і більш конкретні орієнтири: за сприятливих умов Вашингтон очікує збільшення видобутку на 200 – 400 тисяч барелів на добу протягом 12 – 24 місяців.

Європейські політики додають геополітичний вимір: повернення Венесуели на ринок, мовляв, може послабити позиції Росії, збільшивши глобальну пропозицію і створивши тиск на ціни.

На цьому тлі трейдери вже закладають у котирування потенційні додаткові барелі у середньостроковій перспективі, що й пояснює короткочасну волатильність цін.

Звучить переконливо. Але за межами риторики бракує ключового – операційного плану:

хто саме інвестує (корпорації чи фонди);

у які родовища, на яких юридичних умовах;

як будуть вирішені арбітражі на мільярди доларів;

хто візьме на себе політичні та технологічні ризики.

Бізнес, на відміну від політиків, дивиться на цифри тверезо – і поки що не аплодує, а рахує. Чи має Венесуела потенціал? Так. Але…

Ключова умова збільшення видобутку нафти у Венесуелі

Потенціал у Венесуели колосальний. До приходу до влади ультрапопуліста Уго Чавеса країна видобувала 3 – 3,5 мільйона барелів на добу. Запаси нафти оцінюються у понад 300 мільярдів барелів – найбільші у світі. Проблема в іншому.

Політизація нафтової галузі, масові звільнення фахівців у PDVSA (зокрема й іноземців), націоналізація і вигнання іноземних компаній за Чавеса, а згодом корупція, управлінський хаос і санкції за Мадуро призвели до обвалу видобутку.

Тепер майже у 7,5 раза менше – 400 тисяч барелів на добу. Венесуела втратила не нафту, а інституції, людей і довіру інвесторів.

Ключова проблема – нафта Оріноко. Це надважка нафта зі щільністю 8 – 10 API, яка просто не тече без обробки. Вона потребує апгрейдерів, постійних поставок розріджувачів та стабільних електрики й логістики. Її собівартість висока, а вуглецевий слід – один з найгірших у світі. Таку нафту неможливо "увімкнути за наказом" або швидко масштабувати.

Видобуток у Венесуелі справді можна збільшити – з цим погоджуються майже всі західні аналітики. Але ключова умова – час і дуже великі гроші.

Показовий кейс – історія Алі Моширі, колишнього топменеджера Chevron, який намагається залучити 2 мільярди доларів для інвестицій у венесуельські нафтові активи. Важлива деталь: це не Chevron і не великий мейджор, а приватний інвестфонд.

Мета фонду – запустити 20 – 50 тисяч барелів на добу. У масштабах країни, яка до Чавеса видобувала понад 3 мільйони барелів на добу, це майже статистична похибка. Логіка тут типова для distressed assets: зайти дешево, стабілізувати частину активів, заробити на арбітражі ризиків і вийти через 5 – 7 років.

Саме тому першими в Венесуелу заходять фонди та приватний капітал, а не нафтові гіганти з багатомільярдними балансами й репутаційними ризиками.

Якщо подивитися ширше, експерти описують три можливі сценарії.

Перший – інерційний. За мінімальних інвестицій і політичної турбулентності видобуток коливатиметься біля 0,8 – 1,0 мільйона барелів за добу, без суттєвого зростання. Це сценарій "виживання", а не розвитку.

Другий – помірно оптимістичний. За часткового зняття санкцій, доступу до сервісів і стабільних правил гри Венесуела може додати 200 – 400 тисяч барелів на добу протягом 1 – 2 років, вийшовши на рівень 1,2 – 1,4 мільйона. Саме цей сценарій більшість аналітиків вважає найбільш реалістичним.

Третій – політично оптимістичний. Повернення до 2 мільйонів барелів на добу на початку 2030-х і навіть 3 мільйонів у довшій перспективі можливе лише за умови десятків років стабільності та інвестицій понад 150 – 180 мільярдів, що робить його радше стратегічною мрією, ніж ринковим планом.

Тому консенсус західних експертів звучить жорстко:

короткостроково – волатильність і жодного стрибка;

середньостроково – обмежене зростання за ідеальних умов;

довгостроково – повернення до старих обсягів лише за наявності захисту права власності, вирішених арбітражів, масового CAPEX і політичної стабільності.

Головне: жоден серйозний експерт не говорить про швидке диво. Венесуельська нафта може повернутися на ринок, але не в темпах, які дозволили б швидко витіснити Росію. Вона може частково вплинути на ринок у майбутньому, але витіснити Росію швидко – ні.

Політична риторика знову випереджає фізичну реальність. А нафта, на відміну від заяв, не реагує на гасла.