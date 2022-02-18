Чи зможуть бойовики просунутися вглиб території України: відповідь Данілова
Секретар Ради нацбезпеки та оборони розповів, що може бути, якщо бойовики спробують зайти вглиб України. Олексій Данілов стверджує, що треба розуміти: нас підтримують партнери.
За його словами, ті країни світу, які висловили солідарність з Україною, чітко заявили, що буде в разі подальшого вторгнення. Тобто вони мають відреагувати на це відповідним чином, повідомляє 24 канал.
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Буде це чи ні залежить точно не від нас. Ми вкотре наголошуємо, що хочемо миру, спокою в нашій країні,
– сказав Данілов.
ВІн також висловив єдине прохання: залишити Україну в спокої і ми самостійно розберемося з усім.
Заяви Данілова про ситуацію на Донбасі
- Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву Держсекретаря Ентоні Блінкена про можливий "напад Росії найближчим часом" заявляв, що зараз такої загрози немає.
- Також він запевняв, що Збройні сили України не будуть силою звільнювати окуповані території. Так секретар РНБО відреагував на цинічні фейки, які поширюють російські найманці на Донбасі.
- Водночас Данілов наголошував, що нас підтримують міжнародні партнери і що Україна хоче миру. До провокацій на Донбасі ми не причетні.
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