Кремль дав завдання форсувати Дніпро: що досі зупиняє російський десант

Активність росіян на Херсонському напрямку пожвавішала. Неодноразово з'являлася інформація, що Кремль дав вказівку інтенсифікувати бої і намагатися просунутися на лівий берег Дніпра.

Наскільки серйозна загроза і чи є можливість у ворога втілити плани 24 Каналу пояснив військовий експерт Владислав Селезньов.

Зверніть увагу "300 човнів": у ЗСУ сказали, чи готує Росія масштабну десантну операцію з форсуванням Дніпра

Що задумали росіяни

Днями з’явилися повідомлення від військовослужбовця водолазного загону "Омега" НГУ Юрія Ткача, що, можливо, росіяни розпочинають підготовку до десантної операції на Дніпрі.

Втім, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зауважив, що розвідка наразі не фіксує приготування росіян для форсування Дніпра. Адже для цього необхідно зібрати щонайменше 150 – 200 плавзасобів. За його словами, сили оборони готові вчасно виявляти ознаки підготовки ворога і завдавати удару у відповідь, наразі ситуація контрольована.



Я бачу інформацію, що ворог сформував ударне угрупування – 300 осіб для готовності форсувати Дніпро, я розумію, що таке прагнення у ворога є, але технічно реалізувати його ворог не спроможний від слова зовсім,

– прокоментував Селезньов.

Що зупиняє окупантів

На цій території відстань від лівого до правого берега Дніпра складає близько тисячі метрів. Натомість українські сили оборони мають можливість проводити розвідку на глибину 10 – 20 кілометрів по лівому березі. І будь-яка підготовка до форсування одразу буде виявлена силами оборони.

Ворог вже неодноразово намагався форсувати Дніпро, закріпитися на островах, але це неможливо технічно, пояснив Селезньов. По-перше, ЗСУ мають змогу знищувати десант ще на етапі висування. А, по-друге, навіть якщо десанту вдається дістатися островів, його знищують українська артилерія та міномети.

Це означає, що ворог намагатиметься продовжувати тактику захоплення деяких острівців, а ми їх перетворюватимемо на купу понівечених тіл і згорілої техніки,

– підкреслив військовий експерт.

Також російські війська продовжують активно атакувати на Новопавлівському напрямку. Інтенсивність боїв зросла у зв'язку з прагненнями ворога вийти на кордон з Дніпропетровською областю.