Чи зможуть росіяни оточити Авдіївку: оперативне зведення від Світана

Росія втратила щонайменше бригаду, намагаючись захопити Авдіївку. Супротивники кілька разів намагалися оточити місто, проте ЗСУ вміло зупиняли та відкидали ворога назад. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, чи вдасться росіянам оточити Авдіївку.

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Можливості ворога в Авдіївці

"Якщо вони йдуть так, як відмічено на карті, то якою шириною фронту вони будуть наступати – 100, 200, 300 метрів чи 1 – 2 кілометри? А скільки потрібно сил, щоб взяти в оточення?", – зазначив військовий експерт.



Де росіяни хотіли б оточити Авдіївку / Скриншот з відео

За його словами, у росіян є велика проблема – не вистачає сил та засобів для створення широких “крил” по фронту. Тобто максимально, що вони можуть створити, – це ширину у пів кілометра, кілометр фронту. Це видно навіть по карті.

Фраза "вони йдуть" означає, що вони постійно намагаються наступати. Чому не виходить? Тому що їх накриває не авдіївський гарнізон, а карлівський чи очеретинський гарнізони, які відсікають ворога.



Світан сказав, хто відсікає ворога / Скриншот з відео

Вони максимум, що можуть створити, – наступ хай батальйоном, а це 500 людей. Проте 500 людей по фронту в 10 кілометрів не розтягнеш – вони максимум, що можуть, то просуватися на декілька сотень метрів по ширині,

– розповів Світан.

Він додав, що ці російські "щупальця" постійно відсікаються. Якби такого не було, вони б одне до одного вже перебігли.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном на ютубі 24 Каналі:

Атака по Україні

На думку військового експерта, у росіян, скоріш за все, недостатня кількість розвіданих цілей. У них немає проблем з "Шахедами" чи ракетами. Саме тому організувати ракетну атаку можуть.

Тобто тут трошки інша причина. Скоріш за все, що у них недостатня кількість цілей,

– наголосив військовий експерт.

Вони розвідують ціль, коли приходить підтвердження, то накидаються на неї. Наприклад, нещодавно летіло 11 "Шахедів" й практично всі вони йшли на одну ціль.

На Харківщині ракета "Іскандер" влучила по рятувальниках. Світан наголосив, що сама частина намальована на карті, тому це означає, що росіяни взагалі не мають цілей.

"Це вказує на хорошу роботу нашої контррозвідки – вона дуже серйозно чистить корегувальників. Тобто росіяни втрачають свою агентуру в Україні", – підсумував військовий експерт.

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