Володимир Зеленський заявив, що зараз між українцями та росіянами панує повна ненависть, адже саме Росія розпочала війну проти України. Водночас він не виключив, що дружні відносини в майбутньому можливі, але для цього Росія має зробити конкретні кроки.

Про це президент розповів під час інтервʼю, передає Clash Report.

Що Зеленський сказав про ненависть між українцями та росіянами?

Під час розмови Зеленського запитали, чи існує ненависть між українцями та росіянами та чи може після завершення війни відновитися дружба між народами.

Президент відповів, що зараз рівень ненависті є надзвичайно високим, і причиною цього стала російська агресія.

Сьогодні, звичайно, є повна ненависть, і вони її почали. Я маю на увазі, що вони напали. Саме тому рівень ненависті такий високий. Як це можна забути? Це неможливо,

– наголосив президент.

Відповідаючи на запитання про можливість дружніх відносин із росіянами, Зеленський зауважив, що це залежатиме від готовності Росії до конкретних кроків.

Чи можна з ними дружити? Це почнеться, якщо вони будуть готові робити певні кроки. Відповідальність дуже важлива. Просто пробачити їх, мовляв: "О, ви зробили щось погане", – ні. Це не просто щось погане,

– пояснив він.

Водночас президент засумнівався, що питання відновлення дружби з росіянами взагалі стосується покоління, яке переживає нинішню війну.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Путін лише створює видимість прагнення до миру, хоча насправді не збирається завершувати війну проти України. Він застеріг Трампа від надмірних сподівань на швидке дипломатичне врегулювання.

Український лідер наголосив, що російський диктатор насправді хоче вбивати українців і знищити Україну як державу. Крім того, Путін прагне окупувати українські території, попри публічні заяви про готовність до переговорів. Саме ці справжні наміри Кремля роблять завершення війни за короткий час надзвичайно складним.