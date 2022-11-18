Чи зможуть ЗСУ продовжити наступ на лівобережжі Херсонщини: аналіз ISW

В американському Інституті вивчення війни проаналізували, чи Збройні Сили України зможуть відвоювати лівий берез Херсонської області. Там зауважили, що сили Росії на сході Херсона частково вразливі до "української кампанії з перехоплення".

Саме тому аналітики Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ зможуть зірвати зусилля росіян щодо зміцнення й утримання їхніх нових оборонних ліній. Особливо, мовиться про ті лінії, які з'єднують Крим з материковою Україною.

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Чи зможуть ЗСУ відвоювати лівобережжя Херсонщини

Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсонщини, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян щодо зміцнення і утримання нових оборонних ліній,

– заявили в ISW.

За даними аналітиків ISW, російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, частково вразливі до "української кампанії з перехоплення" – тієї, яку ЗСУ успішно використали для повернення західної частини Херсонщини.

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що декілька основних наземних ліній зв'язку (GLOC) росіян проходять до інших окупованих Росією на півдні України територій саме через східну Херсонщину. Зокрема, мовиться про:

південну трасу Т2202 Нова Каховка – Армянськ;

південно-східну трасу Р47 Каховка – Генічеськ;

а також трасу М14, яка проходить на схід до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.

Обмежена кількість якісних автомобільних доріг і залізниць в цьому районі, особливо тих, що з'єднують Крим з материком, створює потенційні "вузькі місця", які можуть виявитися вразливими до зусиль з боку України з їхнього блокування,

– спрогнозували в ISW.

Тобто саме такі дії ЗСУ можуть завадити ворожій армії постачати зброю на східну Херсонщину та Південь України.

Що відомо про звільнення лівого берега Дніпра

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що, після втечі росіян від ЗСУ з правого берега Дніпра, окупантам варто тікати з лівого теж. Зокрема, тому, що там росіяни перебувають під повним вогневим контролем ЗСУ з правого берега Херсонщини.

Ба більше, Олександр Коваленко вважає, що частина лівобережної Херсонщини є в такій операційній зоні, де перебування росіян є для них суїцидальним.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко запевнив, що є великі шанси на те, що до Нового року ЗСУ зможуть звільнити лівий берег Херсонщини.

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