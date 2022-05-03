Змушували в холод набирати воду у взуття й так лежати на землі, – Зеленський про тортури росіян

Володимир Зеленський розповів, як російські військові знущаються з українців на окупованих територія. За його словами, вони застосовують тортури, зокрема змушують людей набирати воду у взуття й так лежати на землі в холод.

Про це президент України розповів під час виступу по відеозв'язку перед парламентом Албанії.

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За його словами, повідомлення про руйнування, катування та вбивства надходили з будь-якого окупованого міста, куди зайшли російські військові.

"Літні люди, які раніше пережили окупацію нацистів у Другій світовій війні і окупацію російських військових зараз, зізнаються, що 80 років тому вони не бачили такої жорстокості", – каже президент.

Зеленських переповів, що зараз ці люди побачили, як російські військові стріляють дітям в обличчя, як звичайних селян взяли у полон, і днями та ночами змушували лежати на землі при мінусових температурах.

Це їхній метод боротьби проти втечі полонених. Вони змушували людей у холод набирати воду у взуття й так лежати на землі. Люди переставали відчувати ноги, у них відмерзали пальці,

– розповів він.

Президент додав, що у звільнених від російської окупації районах постійно знаходять поховання закатованих людей:

у них зв'язані руки,

є сліди пострілів,

зламані ребра,

багатьох вили пострілом у потилицю.

"Часто окупанти навіть не дозволяти закопати тіла вбитих, людей знаходять у посадках, підвалах, колодязях. Відступаючи, російська армія залишила вбитих просто на вулиці", – сказав він.

Дивіться виступ Зеленського перед парламентом Албанії:



До слова, Михайло Подоляк наголосив, що Росія обрала шлях терору мирного населення. Країну-агресора необхідно визнати спонсоркою тероризму. Радник глави ОП опублікував у соцмережі моторошні фото з братської могили у селі Калинівка Київської області. У загиблих – зірвані нігті та зв'язані руки.

В Офісі генпрокурора встановили першого підозрюваного у звірствах, які російські військові вчинили в Бучі. Це – командир одного з підрозділів росгвардії Сергій Колоцей. Йому вже повідомили про підозру. Він вбив 4 мирних українців, у яких взагалі не було зброї.

У трьох його жертв були вогнепальні поранення голови. У четвертої людини – рани внутрішніх органів та хребта. Також відомо, що 29 березня Колоцей катував мирного мешканця Київщини: він хотів, щоб той зізнався у підривній діяльності.

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