Змушують нас реагувати, – Краєв припустив, яка мета скандальної заяви МЗС Угорщини

За останні кілька років, стосунки України та Угорщини не були простими. Достатньо згадати їх претензії щодо закону про мову та національні меншини.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Він також зазначив, що Угорщина займає достатньо дивну позицію, щодо членства України в ЄС та НАТО і це завжди була проблемна сфера нашої зовнішньої політики.

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Але зараз у нас є певне вікно можливостей – ми маємо шанс не відмовчуватись на тему проблем із Угорщиною, а можемо сказати все, що думаємо, зазначає Краєв.

"Зараз саме той момент, коли ми можемо цей безкінечний цикл звинувачень, підозр та недомовок перервати. Треба просто бути більш рішучими і ми бачимо, що наша влада справді зайняла таку позицію", – говорить експерт Ради зовнішньої політики Українська призма.

І в цьому у нас активно підтримує Брюссель, адже ми вже бачили повідомлення про те, що така позиція Орбана може коштувати Угорщині європейського фінансування,

– підкреслює Краєв.

Нас підтримують союзники, вже закінчився той час, коли Україна намагалась нікого не образити, резюмує експерт.

Скандальна заява Угорщини

На мою думку, значна частина зовнішньої політики Угорщини заснована на провокаціях. Можливо, у них навіть не було конкретної мети – вони просто роблять все, аби ми не відпочивали. Змушують нас відволікатися від важливіших цілей, аби загострювати увагу на словесній перепалці.

Угорці досить довго діяли в схожому стилі на рівні МЗС, та й Орбан торував цей шлях. Тому заява спікера угорського парламенту цілком вписується в контекст словесної перепалки.

Контекст скандалу навколо Ласло Кевера та його заяви в бік Зеленського

Спікер парламенту Угорщини цинічно заявив про те, що на його думку, у президента України, Володимира Зеленського – "психічні проблеми". Аргументував це тим, що, мовляв, Зеленський просить у світу про підтримку України. На думку Кевера, що він не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський.

Реакція ОП на неадекватну заяву спікера парламенту Угорщини

З критикою Ласло Кевера виступив заступник керівника ОП Андрій Сибіга. Він зазначив, що "подібні загострення відбуваються у певні періоди року".

Заступник голови ОП пригадав неоднозначні сторінки в історії, якими Будапешт точно пишатись не може. Сибіга доєднав до посту статтю з Вікіпедії про Корюківську трагедію. Під час Другої світової війни загони СС та угорські жандарми спалили населення села Корюківка, що на Чернігівщині.

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