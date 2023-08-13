Донеччанку, яка розкритикувала російських військових, затримали і змусили вибачатися на камеру

Жителька Донецька була змушена "вибачатися" за свої різкі слова про російських військових. Каже: нібито не усвідомлювала, що її дії викличуть суспільний резонанс, а окупантів цілковито підтримує.

На окупованих територіях пильно стежать за тим, щоб жителі не могли говорити правду. Жителька окупованого Донецька "розписалася" в любові до російських військових після того, як у мережу потрапило відео, де вона лає загарбників. У пропагандистських каналах оприлюднили її персональні дані та закликали до розправи над жінкою.

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Що відомо про інцидент

12 серпня у ресторані "На дровах" жителька Донецька різко висловилася про присутність російських військових та окупацію міста.

Вас тут ніколи не було і ніколи не буде, запам'ятайте раз і назавжди,

– говорила жінка.

Вона звинувачувала росіян у тому, що вони холуї і приїхали за грошима, а потрапили в Україну тому, що не мають освіти. Також зверталася до інших відвідувачів, щоб вони сказали, чи хочуть присутності окупантів у Донецьку

На запитання окупантів, "навіщо це їй", відповіла: живе в Донецьку і має там два будинки.

Згодом з'явилося "повинне" відео, де та сама жінка забирає свої слова назад і виправдовується. Каже: дуже добре ставиться до російських військових, повністю підтримує "СВО" та не усвідомлювала, що її дії матимуть суспільний резонанс. Чому ж "принижувала російських військових"? Бо була п'яна, дурна та безвідповідальна.

Журналіст Андрій Цаплієнко звертає увагу на вислови, вжиті у другому відео. Немає сумнівів, що текст для вибачень написали російські каральні органи.

Таке враження, що текст написав замполіт радянських часів. Особливо яскраве слово "приспешники",

– іронізує він.

Як жителька Донецька говорила правду, а потім вибачалася: дивіться відео

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Росіяни забороняють говорити правду

Раніше у схожу ситуацію потрапила жителька Краснодара. Жінка попросила не плести маскувальні сітки на дитячому майданчику, через що виник скандал. Пропагандистки обіцяли написати на неї заяву, яку жінка назвала доносом, та заохочували "наговорити" на більший термін. Розмову зняли на відео та виклали в інтернет. У соцмережах жінці почали погрожувати розправою.