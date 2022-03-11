ЗСУ дають окупантам активну відсіч та ліквідовують їх по всіх напрямках. Втім, попри шалені втрати ворог не збирається відмовлятися від своїх планів.

Провали наступу на всіх напрямках змушують окупантів міняти тактику. Разом з тим ворог не збирається припиняти війну та хоче продовжити наступ.

До речі ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, у них значні втрати, – Генштаб про критичні настрої росіян

Плани окупантів

Підрозділи окупантів не вивчили урок тисяч своїх загиблих колег та хочуть продовжити атакувати Україну. Для цього ворог проводить перегрупування та збирається підтягнути резерви з Росії.

Також повідомляється, що частина підрозділів окупантів відновлює боєздатність та збирається брати участь у подальших бойових діях.

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