Значна частина знищена безповоротно: СБУ показала кадри ударів по стратавіації ворога

У неділю, 1 червня, СБУ провела спецоперацію "Павутина" на території ворога. З'явилися найбільш яскраві кадри ураження літаків російської стратегічної авіації.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ. Серед понівечених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

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Нове відео операції "Павутина"

Унаслідок спецоперації, хід якої контролював особисто Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та його колектив, уражено 41 російський літак.

На кадрах зафіксовано удари FPV-дронів СБУ по 4 ворожих аеродромах – "Оленья", "Іваново", "Дягілєво" та "Белая". Саме там базувалася стратегічна авіація, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

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Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, частина БпЛА у зв'язку зі втратою сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Нагадаємо, що орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів США.