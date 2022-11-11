У значних обсягах: у Києві запроваджують екстрені відключення світла

Генеральний директор компанії YASNO повідомив, що 9 листопада у столиці екстрено вимикатимуть світло. За його словами, електроенергію вимикатимують "у значних обсягах".

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За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві світло киянам вимикатимуть у значних обсягах, а графіки відключень застосовуватися не будуть.

Обмеження споживання можливе у всіх районах столиці. Стабілізаційні графіки відключень у Київській області також наразі не діють.

Зверніть увагу! Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи мережі за графіками. Такі відключення ініціює Укренерго. Це відбувається, коли обсяг генерації стає меншим за обсяг споживання.

Або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам потрібну потужність. Тому поки що йде ремонт, постачання світла необхідно тимчасово обмежувати. Натомість аварійні графіки передбачити неможливо.

Як діяти, у випадку відключення електрики

У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти при відключеннях електроенергії.

Насамперед слід відключити електропобутові прилади;

Потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;

Якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто не наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.

Крім того, українців просять зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піка – 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

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