На знак протесту проти Разумкова голови фракцій покинули погоджувальну раду

Конфлікт між "Слугами народу" і Дмитром Разумковим набирає обертів і стає усе більш публічним. Протестуючи проти діяльності Разумкова, "слуги" залишили засідання погоджувальної ради.

Як видно на трансляції із Ради, учасники погоджувальної ради почали виходити із зали під час виступу Петра Порошенка. Із зали вийшли керівники депутатських комітетів, які є "слугами".

Перед тим Разумков "відчитав" лідерів фракцій за закон про олігархів з правовою колізією

"Недовіра до організації роботи спікера"

На самому початку засідання Дмитро Разумков емоційно прокоментував ухвалення закону про олігархів, назвавши це "непрофесійною роботою". Надалі почався словесний "пінг-понг" від інших членів погоджувальної ради.

Заступник Разумкова Руслан Стефанчук заявив, що спікер використовує час ради для показу своїх амбіцій. До того ж начебто не завжди ставить на обговорення усі пункти, роблячи на власний розсуд.

Надалі глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пригадав Разумкову його не голосування за санкції проти Медведчука на засіданні РНБО.

Але не всі представники влади одностайні, на жаль, в цьому прагненні. Це ми знаємо лише з телеграм-каналів, але жодного разу не чули позицію, наприклад, вашу, Дмитре Олександровичу, щодо ваших голосувань на РНБО за санкції на окремих осіб – на пана Медведчука, наприклад,

– сказав Корнієнко.

Надалі виступив Петро Порошенко. Він взяв слово і звернув увагу на розслідування "Слідство.Інфо" про офшори президента Зеленського. У цей момент "Слуги народу" почали виходити із зали.

Як повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, такі дії – висловлення недовіри організації роботи Верховної Ради.

Відкликання Разумкова через конфлікт зі "Слугами народу": коротко