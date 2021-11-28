Знамениту "афганську дівчинку" з обкладинки National Geographic евакуювали до Італії

У далекому 1985 року на обкладинці National Geographic зявилося фото афганської дівчинки. У 2021 її історія отримала несподіване продовження.

Шарбат Гулу – зеленоока красуня, яка вразила світ майже 40 років тому, попросила вивезти її з Афганістану – геть від "Талібану". До прохання прислухалася влада Італії.

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Афганку, відому з обкладинки National Geographic, вивезли в Італію

До Італії з Афганістану евакуювали Шарбат Гулу — зеленооку "афганську дівчинку", чия фотографія у 1985 році опинилися на обкладинці міжнародного журналу National Geographic.

В офісі італійського прем'єра Маріо Драгі повідомили, що саме Італія організувала евакуацію жінки.

організувала евакуацію жінки. Бо та попросила допомогти їй покинути Афганістан, який опинився під владою "Талібану".



"Афганська дівчинка" на обкладинці National Geographic / Фото National Geographic

Історія Шарбат Гула

Шарбат Гула стала всесвітньо відомою у 1985 – її портрет, який виразно показував пронизливі зелені очі дівчини, помістили на обкладинку National Geographic.

Це фото під час війни в Афганістані у таборі для біженців зробив Стів МакКаррі.

На той час воно стало символом афганського конфлікту та проблеми біженців.

До слова, імені фігурантки фото спершу не знали, тому просто писали про "12-річну афганську дівчинку".

Віднайшли Гулу у 2002 році, і це знову зробив МакКаррі (National Geographic організували спеціальну експедицію в Афганістан).

Час і труднощі стерли її молодість… Та очі й досі сяють,

– так описав жінку фотограф.



Шарбат Гула давно вже не дівчинка, але "очі досі сяють" / Фото АР

Тим часом в Афганістані: