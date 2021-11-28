Знамениту "афганську дівчинку" з обкладинки National Geographic евакуювали до Італії

28 листопада 2021 , 04:30
Читать новость на русском

Джерело:

Euronews

У далекому 1985 року на обкладинці National Geographic зявилося фото афганської дівчинки. У 2021 її історія отримала несподіване продовження.

Шарбат Гулу – зеленоока красуня, яка вразила світ майже 40 років тому, попросила вивезти її з Афганістану – геть від "Талібану". До прохання прислухалася влада Італії.

Зверніть увагу Від голоду в Афганістані до кінця року може померти мільйон дітей, – ВООЗ

Афганку, відому з обкладинки National Geographic, вивезли в Італію

До Італії з Афганістану евакуювали Шарбат Гулу — зеленооку "афганську дівчинку", чия фотографія у 1985 році опинилися на обкладинці міжнародного журналу National Geographic.

  • В офісі італійського прем'єра Маріо Драгі повідомили, що саме Італія організувала евакуацію жінки.
  • Бо та попросила допомогти їй покинути Афганістан, який опинився під владою "Талібану".


"Афганська дівчинка" на обкладинці National Geographic / Фото National Geographic

Історія Шарбат Гула

Шарбат Гула стала всесвітньо відомою у 1985 – її портрет, який виразно показував пронизливі зелені очі дівчини, помістили на обкладинку National Geographic.

  • Це фото під час війни в Афганістані у таборі для біженців зробив Стів МакКаррі.
  • На той час воно стало символом афганського конфлікту та проблеми біженців.
  • До слова, імені фігурантки фото спершу не знали, тому просто писали про "12-річну афганську дівчинку".

Віднайшли Гулу у 2002 році, і це знову зробив МакКаррі (National Geographic організували спеціальну експедицію в Афганістан).

Час і труднощі стерли її молодість… Та очі й досі сяють,
– так описав жінку фотограф.


Шарбат Гула давно вже не дівчинка, але "очі досі сяють" / Фото АР

Тим часом в Афганістані:

Автор: Олесь Друкач