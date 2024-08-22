Справа Фаріон: поліція відповіла, чи є знайдений під час обшуків пістолет знаряддям вбивства

Правоохоронці ще шукають знаряддя вбивства у справі мовознавиці Ірина Фаріон. Інформація про знайдений під час обшуків пістолет – неточна.

Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі 24 Каналу. За її словами, пістолет, який було знайдено під час обшуків у справі Фаріон, відправлено на експертизу.

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Поліція проводить низку заходів, які мають на меті встановити місце знаходження знаряддя вбивства. Вилучені у результати обшуків речові докази направляються на проведення експертиз,

– зазначила Олена Бережна.

Представниця поліції зауважила, що слідчі дії тривають.

Пістолет ФОРТ 12-Р дійсно фігурує у справі

Під час обшуків у справі про вбивство Ірини Фаріон 14 серпня серед речей було вилучено пістолет ФОРТ 12-Р та набої. Та, наразі невідомо, чия це зброя і чи була вона знаряддям злочину.

Текст ухвали оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Галицький районний суд постановив арештувати таке майно, яке вилучили під час обшуку:

пістолет ФОРТ 12-Р , магазин, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА;

, магазин, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА; пара червоних рукавиць;

два мобільні телефони із сім-картками, планшет;

наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркулі, пружини, протирки, шомполи;

дві книжечки,

упаковка від стартового пакета мобільного оператора

коробки до мобільних телефонів.

Дані про місце обшуку, а також про особу, в якої його проводили у тексті ухвали рішення суду – зашифровані. Також немає даних, кому належить зброя, а тому не можна стверджувати, що саме вона стала знаряддям злочину.