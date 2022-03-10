Знайдені під час обшуку 38 мільйонів гривень віддали армії
10 березня 2022 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:Бюро економічної безпеки
Під час обшуків на київському підприємстві правоохоронці знайшли понад 700 тисяч євро та майже 500 тисяч доларів, що становить понад 38 мільйонів гривень. Гроші передали армії.
Бюро економічної безпеки України та Офіс генпрокурора викрили посадовців столичного підприємства, які ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах.
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На підставі судового рішення 38 мільйонів перерахували на спеціальний рахунок на потреби ЗСУ.
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