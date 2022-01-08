"Знайшла" немовля на смітнику: закарпатка хотіла приховати пологи неповнолітньої доньки

Закарпатка повідомила у швидку допомогу, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Проте виявилося, що таку історію жінка вигадала.

"Швидка" отримала повідомлення від жительки Іршавського району, що на Закарпатті, 7 січня о 16:33. Жінка схвильовано пояснила, що знайшла новонароджену дитину у картонній коробці, коли виносила сміття.

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Родина боялася осуду

Проте коли швидка допомога прибула на місце – немовля було переодягнуте та спокійне. Обставини події вдалося з'ясувати після прибуття поліції.

Виявилося, що народила дитину 16-річна донька жінки, що викликала швидку. Неповнолітня дівчина народила зранку 7 січня.

Закарпатка побоялася осуду односельців, тому спробувала приховати пологи доньки за допомогою вигаданої історії зі знахідкою дитини на смітнику.

Новонароджена дівчинка разом зі своєю молодою мамою почувають себе добре, їх доставили до Іршавської районної лікарні.

Наприкінці грудня 2021 року на Закарпатті народила 11-річна дівчинка. Батьком дитини виявився співмешканець її матері, якому 46-років.

Текст публікації:

7 січня о 16:33 на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала що знайшла на смітнику новонароджену дитину.

Бригада № 907 у складі фельдшера Яни БРОВДІЙ та водія Віталія ЦОГЛИ миттєво прибула на місце події. Жінка, яка викликала "швидку", провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття – знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і, на диво, спокійне.

Фельдшер оглянула дитинку, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула й поліція, яка остаточно з'ясувала всі обставини цього випадку.

Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. 16-річна дівчина народила ще зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішила розіграти "виставу" із знахідкою на смітнику…

Молоду маму та новонароджену дівчинку "швидка" доставила до Іршавської районної лікарні. Вони обидві почувають себе добре.