Знайшли бомбу, націоналістів і портрет Бандери: у Росії заявили про запобігання "теракту"

У російській Уфі затримали 5 молодих чоловіків, яких підозрюють у тероризмі. Серед іншого в їхніх особистих речах знайшли портрет Степана Бандери.

Як повідомляє ФСБ, хлопці начебто готували терористичний акт в Республіці Башкортостан. Їхньою ціллю був один з об'єктів правоохоронних органів.

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"Терористи" з портретом Бандери

В Уфі ФСБ затримала 5 хлопців віком 18 – 20 років. Їм приписують участь у неонацистському угрупованні і підготовку терористичного акту.

За адресами їхнього проживання і в сховку, який вони начебто організували, вилучили:

саморобну вибухову речовину і компоненти для його синтезу,

9 одиниць холодної зброї,

інструкції з виготовлення вибухових пристроїв,

Також у "терористів" знайшли портрети ватажків Третього Рейху, Степана Бандери та націоналістичну атрибутику. Щоправда, на оперативному відео, яке поширили у соцмережах, цих знахідок не видно.

Як ФСБ затримала "терористів" в Уфі: дивіться відео

Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи за статтями про підготовку до терористичного акту і незаконне виготовлення вибухових речовин. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.