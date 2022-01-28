Знайшли на льоду: у Росії над Волгою розбився військовий вертоліт
Джерело:Интерфакс
Під російським Ульяновськом розбився військовий вертоліт Мі-8. Авіакатастрофа сталася 28 січня під час виконання планового польоту.
За інформацією ЗМІ, цей гелікоптер належить одній із російських силових структур. Втім, якій саме – наразі ще не уточнювали.
Раніше У ЦАР впав вертоліт з російськими найманцями: відео з місця інциденту
Є постраждалі внаслідок аварії
Військовий вертоліт Мі-8 вилетів з аеропорту в Муліно й прямував в Ульяновськ. Він розбився над річкою Волга. Російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, пишуть про травмованих пасажирів та ймовірну жертву.
"За попередніми даними, постраждали 2 людини, ще одна не подає ознак життя", – розповів співрозмовник агенства. Він пояснив, що гелікоптер знайшли на льоду річки. Крига витримала, машина під воду не пішла.Довідка. Пізніше у російському МОЗ уточнили, що внаслідок авіатрощі постраждали 3 людини. При цьому, інформації про ймовірну жертву там поки не підтверджували.
Що кажуть у міністерстві оборони Росії
У відомстві підтвердили, що вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в Ульяновській області. За даними російського міністерства, члени його екіпажу не постраждали. Їх вже евакуювали на аеродром базування. Ймовірною причиною аварії чиновники називають технічну несправність.
Інші аварії з вертольотами у Росії
- Наприкінці 2021 року впав вертоліт у російській Удмуртії. Всередині перебували 2 людей – пілот та пасажир . Аби знайти їх, знадобилося 9 годин. Весь цей час постраждалі чекали на морозі. Пілот помер на руках рятувальників.
- Інший інцидент трапився на початку грудня в республіці Хакасія, що на півдні країни. Там розбився гелікоптер Robinson R-66. Тіло пілота знайшли неподалік місця авіакатастрофи.