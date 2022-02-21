Знайшли людину з інвалідністю: окупантів викрили на фейковому відео з "пораненим цивільним"

Проросійські бойовики продовжують масово поширювати фейки про нібито обстріли українських військових. Вони знімають відео з нібито "пораненими місцевими" й публікують у соцмережах.

Однозначний Оскар, – ЗСУ

Маріонетки Кремля заявили, що Збройні сили України обстріляли село Пришиб Луганської області. Зробили це військові, мовляв, із забороненої зброї.

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Бойовики розповіли, що постраждав місцевий мешканець. Йому, мовляв, осколком відірвало ногу. Як "підтвердження" своїх слів окупанти опублікували відео з місця події. На ньому видно, як чоловік голосно й неправдоподібно кричить. Голова у нього перемотана бинтом.

До речі, на початку відео крику "постраждалого" не чути. Його "пронизав біль" лише після слів інших чоловіків: "Давай-давай".

Однак режисери з бойовиків видалися не дуже вдалі. На нозі так званого "потерпілого" видно замок для протеза. Крім того, майже немає крові. Схоже, що окупантам не вистачило кетчупу.

Не вміють знімати і годі. На людині видно замок на протез. І так кричати – це неприродно, якби відірвало ногу. На сьогодні це Оскар однозначно,

– наголосили у ЗСУ.

Дивіться відео чергового фейку бойовиків:



Постановка окупантів не вдалася / Фото ЗСУ

Попереднього разу кетчупу також забракло

Центр стратегічних комунікацій викрив фейковий сюжет бойовиків. У ньому бойовики буцімто захопили "українських диверсантів". Однак ті були з російськими сухпайками. Крім того, "мертвого диверсанта", який був з гранатою у руці, забули обмазати кетчупом.