Рятувальники вже знайшли фрагменти тіл 19 загиблих у катастрофі літака Ан-26 на Камчатці
Джерело:ТАСС
На Камчатці 6 липня сталася катастрофа пасажирського літака Ан-26. Повітряне судно врізалося у прибережну скелю та впало в Охотське море. Наразі російські рятувальники продовжують шукати тіла загиблих.
Відшукали фрагменти 19 тіл
На борту літака перебували 28 людей – усі вони загинули. Рятувальникам вже вдалося знайти фрагменти 19 тіл жертв.
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Пошукові роботи на місці авіакатастрофи пасажирського літака Ан-26 на Камчатці – тривають.
Катастрофа Ан-26 на Камчатці
Пасажирський літак Ан-26 летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.
- Зв'язок з повітряним судном зник за 9 хвилин до приземлення.
- Воно врізалося у прибережну скелю та впало в Охотське море.
Слідство розглядає 3 версії аварії: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.
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