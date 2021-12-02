Знайшов винних: Лукашенко заявив, що мігрантів до Польщі везуть чеченці

Організаторами доставки мігрантів через територію Білорусі до кордону з Польщею є росіяни й чеченці. Вони ж, мовляв, виконували роль провідників для біженців.

От таку несподівану заяву зробив самопроголошений президент сусідньої з нами країни Олександр Лукашенко. Причому не абиде, а в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

До слова Маріонетка Кремля, – Нуланд відреагувала на заяву Лукашенка про "російський Крим"

Лукашенко несподівано пов'язав біженців та чеченців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що організаторами доставки мігрантів до кордону Білорусі та Польщі були громадяни Росії. Зокрема й чеченці.

У нього запитали, власне, як мігранти територією Білорусі дістаються до польського кордону. "Приватні компанії, таксі, автобуси... Наймають наших людей – і туди посунули", – відповів Лукашенко. І раптом додав:

Але тут працювали провідники й із Росії. І "спасибі" чеченцям – оце організовані люди. Вони найорганізованішими тут були – організовували потік. Вони допомагали людям із Мінська потрапляти на кордон. Можливо, навіть і перетинати кордон.

"Це чітко організований транзит, починаючи від Іраку (курди, сирійці, іракці), і до кордону з Німеччиною. Чітко організований", – підсумував свої міркування Олександр Лукашенко, так і не зазначивши, звідки має таку інформацію.

На початку грудня Лукашенко відзначився вже цілою вервичкою різких і дивних заяв: