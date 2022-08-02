Одесі не потрібен пам’ятник катерині ІІ, це основне, – письменник про петицію до Зеленського

В Одесі хочуть знести пам'ятник російській імператриці катерині ІІ, замість ного пропонують поставити пам’ятник американському актору Біллі Геррінґтону. Для цього навіть створили відповідну петицію. Місцеві зазначають, що Одесі монумент російській імператриці точно не потрібен.

Про це 24 каналу розповів письменник Остап Українець. На його думку, місту не потрібен пам’ятник катерині ІІ, і саме в цьому полягає суть петиції.

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Він запевняє, що суть будь-якої петиції проти пам'ятника катерині ІІ – це в першу чергу петиція проти пам'ятника імператриці. А як Одеса вирішить реконтекстуалізувати цю локацію, буде на сумлінні одеситів.

Я був би навіть не проти, якби залишивши цей пам'ятник, але його доповнили комплексом пов'язаним з кріпацтвом, яке вона запровадила, і нагадуванням, що це пам'ятник людині, яка запровадила рабовласницький устрій в Україні, і зробила багатьох наших предків рабами,

– заявив Українець.

За його словами, під яким видом гумору одесити будуть вокатувати знесення цього пам'ятника, байдуже.

"Просто його має не стати, бо йому не місце в Україні. І ця петиція не єдина, є петиція за те, щоб просто знести цей пам'ятник. Суть в тому, що це не безальтернативне бажання, а дискусія пішла вже далеко вперед", – сказав письменник.

Він зауважив, що зараз росія перейменовує міста на окупованих територіях.

І чи означає це, що після того, як ми їх повернемо, ми маємо ці назви лишати, бо це історія? Ні, це маркер окупації, і це треба ліквідувати. Це ж стосується і пам'ятника катерині ІІ,

– пояснив Українець.

Імператрицю катерину-ІІ встановили у 2007 році. Вже у 2013 році пам'ятник катерині ІІ в Одесі охороняли озброєнні бійці за пів мільйона гривень. Так вирішила міська рада.

До слова, окупанти хочуть встановити пам'ятник цариці-тиранці катерині ІІ у тимчасово окупованому Херсоні. Колаборант Володимир Сальдо для цього навіть підписав звернення до помічника Путіна Володимира Мединського.

Проте російська цариця не має жодного стосунку до Херсона. І активіст Володимир Молчанов пояснив, чому це так.

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