У Дніпрі демонтували радянські пам'ятники Юхимові Пушкіну та Олександру Матросову
Джерело:Радіо Свобода
В Україні продовжують зносити монументи, присвячені російським і радянським діячам. Зокрема, у Дніпрі 4 січня демонтували пам'ятники Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову.
Пам'ятник радянському генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну у Дніпрі більш відомий як "танк". Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.
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Як зносили пам'ятники у Дніпрі
Демонтаж пам'ятників провели вранці середи. В Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради зазначили, що пам'ятник Юхиму Пушкіну не має ані історичної, ані художньої цінності. Ба більше, танк не оригінальний, – це лише післявоєнна модель.
Як демонтували пам'ятник Юхиму Пушкіну у Дніпрі / Фото "Суспільне Дніпро"
Окрім того, на Соборній площі у Дніпрі також демонтували пам'ятник герою Радянського Союзу Олександру Матросову. За даними ЗМІ, знесені монументи відвезли на територію одного з комунальних підприємств, де вони деякий час зберігатимуться.
Демонтаж пам'ятника Матросову: дивіться відео
Які пам'ятники вже знесли в Україні: коротко про головне
- 29 грудня в Одесі нарешті демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині II. Замість неї майорить Державний прапор. Окрім того, знесли і пам'ятник Суворову.
- Раніше у Чернівцях позбулися останнього пам'ятника Пушкіну.
- У Тернополі демонтували пам'ятник російським військовим льотчикам. У Мукачево, Вінниці, Рівному, Борисполі, Кропивницькому та Ужгороді – пам'ятники радянським воїнам.
- Наприкінці грудня в Мінкульті повідомили, що за попередніми підрахунками, за 8 місяців 2022 року у 14 регіонах України було демонтовано 28 пам’ятників Пушкіну, 9 – Горькому, близько 20 пам'ятників та пам'ятних знаків на честь радянських визволителів, а також 4 пам'ятники Островському та стільки ж Суворову.