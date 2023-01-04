У Дніпрі демонтували радянські пам'ятники Юхимові Пушкіну та Олександру Матросову

В Україні продовжують зносити монументи, присвячені російським і радянським діячам. Зокрема, у Дніпрі 4 січня демонтували пам'ятники Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову.

Пам'ятник радянському генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну у Дніпрі більш відомий як "танк". Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

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Як зносили пам'ятники у Дніпрі

Демонтаж пам'ятників провели вранці середи. В Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради зазначили, що пам'ятник Юхиму Пушкіну не має ані історичної, ані художньої цінності. Ба більше, танк не оригінальний, – це лише післявоєнна модель.

Як демонтували пам'ятник Юхиму Пушкіну у Дніпрі / Фото "Суспільне Дніпро"

Окрім того, на Соборній площі у Дніпрі також демонтували пам'ятник герою Радянського Союзу Олександру Матросову. За даними ЗМІ, знесені монументи відвезли на територію одного з комунальних підприємств, де вони деякий час зберігатимуться.

Демонтаж пам'ятника Матросову: дивіться відео

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