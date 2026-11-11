Летіли "Шахеди", "Гербери" та "Бандеролі": скільки ворожих цілей знищила ППО

У ніч на 11 листопада російські військові атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними безпілотниками різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила та подавила більшість з них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Повітряний напад розпочався о 18:00 10 листопада. Російські війська запустили з акваторії Чорного моря керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 163 ударні безпілотники.

Серед них були дрони Shahed, зокрема реактивні, "Гербера", S8000 "Бандероль" / "Дань-Т" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювали з російських Орла, Курська, Міллерового та Шаталового, а також із тимчасово окупованого Криму – з району Гвардійського.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 11 листопада протиповітряна оборона збила та подавила 144 ворожі цілі.

Зокрема, вдалося знешкодити:

130 безпілотників, серед яких 72 реактивні Shahed;

14 безпілотників "Бандероль" / "Дань-Т".

На жаль, зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 17 локаціях. Ще на 7 місцях впали уламки збитих цілей.

Водночас декілька ударних безпілотників залишалися в повітряному просторі України.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська атакували кілька регіонів України, внаслідок чого є руйнування, пожежі та постраждалі.

У Харкові під ракетний удар потрапив Салтівський район: на території гаражного кооперативу виникла масштабна пожежа площею 900 квадратних метрів, вогонь охопив 38 гаражних боксів і 15 автомобілів. Також у місті пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, гаражі та легкові автомобілі.

На Черкащині росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Уманському районі, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

На Рівненщині, у Костопільській громаді, пошкоджено три приватні будинки, в одному з них зруйновані стіна та дах, попередньо, обійшлося без постраждалих.