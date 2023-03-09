Знеструмлення ЗАЕС: 49 держав звернулися із негайною заявою до МАГАТЕ

Під час масованої ракетної атаки Росії 9 березня окупанти пошкодили останню лінію, яка живила Запорізьку атомну електростанцію. З негайною заявою до Ради керівників МАГАТЕ вже звернулися 49 держав.

Про це повідомив прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль наголосив, що поки на Запорізькій АЕС перебувають окупанти, ризики залишатимуться високими.

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Ядерний тероризм і шантаж Росії повинні бути припинені

Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому". Росія повинна залишити ЗАЕС,

– підкреслив Шмигаль.

Нічні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням. Із заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні звернулися 49 держав та Євроатом.

Також країни закликають припинити обстріл українських енергетичних об'єктів та відзначають важливість відновлення контролю нашою державою над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Адже лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу.

Окрім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Україна вдячна партнерам за практичні кроки та закликає до подальших санкцій.

Ядерний тероризм і шантаж Росії повинні бути припинені,

– наголосив прем'єр.

Росіяни повністю знеструмили Запорізьку АЕС

Вночі 9 березня окупанти вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС", – зазначив посадовець.

Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вже вшосте за час окупації. 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу,

– наголосили в Енергоатомі.

Також зазначили, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.