Зник під час відпочинку: на Полтавщині у річці знайшли тіло 25-річного чоловіка

У Миргородському районі, що на Полтавщині, 11 липня зник чоловік. Це трапилось під час відпочинку на березі річки. Тіло загиблого знайшли рятувальники.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті немає. Однак тіло таки передали на судмедекспертизу.

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На Полтавщині зник 25-річний чоловік

Хлопець зник 11 липня під час відпочинку на березі річки Сула біля міста Лохвиця, що у Миргородському районі.

За словами речниці надзвичайників області Світлани Рибалко, компанія тільки через деякий час помітила, що хлопця не стало. Тільки тоді й викликали рятувальників.

Тіло знайшли через два дні

Чоловіка шукали два дні. Водолази продовжували роботу протягом всієї ночі з 11 на 12 липня, проте безрезультатно. Тільки опівдні 12 липня тіло знайшли у річці.

Інформація від ДСНС щодо загиблих на водоймах: коротко