Зник під час відпочинку: на Полтавщині у річці знайшли тіло 25-річного чоловіка
Джерело:"Суспільне"
У Миргородському районі, що на Полтавщині, 11 липня зник чоловік. Це трапилось під час відпочинку на березі річки. Тіло загиблого знайшли рятувальники.
За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті немає. Однак тіло таки передали на судмедекспертизу.
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На Полтавщині зник 25-річний чоловік
Хлопець зник 11 липня під час відпочинку на березі річки Сула біля міста Лохвиця, що у Миргородському районі.
За словами речниці надзвичайників області Світлани Рибалко, компанія тільки через деякий час помітила, що хлопця не стало. Тільки тоді й викликали рятувальників.
Тіло знайшли через два дні
Чоловіка шукали два дні. Водолази продовжували роботу протягом всієї ночі з 11 на 12 липня, проте безрезультатно. Тільки опівдні 12 липня тіло знайшли у річці.
Інформація від ДСНС щодо загиблих на водоймах: коротко
- 12 липня на Одещині в річці Дністер знайшли тіло рибалки, якого шукали 3 дні.
- 11 липня рятувальники знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. Тіло Анатолія Желабікова дістали із дна озера.
- З початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив минулорічну липневу статистику.
- Лише за добу в країні потонуло 32 людини. З них – п'ятеро дітей.