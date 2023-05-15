Зник і третій гелікоптер, – Повітряні сили про ще одну втрату у "чорний день" російської авіації

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти втратили ще й третій гелікоптер російської авіації. Юрій Ігнат пояснив, що це трапилось за незрозумілих причин.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що окупанти це не дуже визнають. Очевидно, роблять це для того, щоб не дуже шокувати росіян, пише 24 Канал.

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Що відомо про третій ліквідований гелікоптер у росіян

Щоб ще "чорнішим" день не став для них, пропаганда розглядає різні варіанти: від роботи російських партизанів до роботи якихось наших винищувачів, нашого ППО, ПЗРК, партизан, своєї (російської – 24 Канал) ППО. Версій багато, істерика напружена. Ми за ними спостерігаємо і це нас, безумовно, дуже тішить,

– розповів Юрій Ігнат.

Тобто речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що окупанти втратили два літаки та три вертольоти.

"Там є вже повідомлення від них (росіян – 24 Канал), просто вони дещо приховуються, що третій гелікоптер таки упав. Може сам, а може – хтось допоміг", – пояснив речник.

Коротко про втрату російських літаків та вертольотів