Скільки людей вважаються зниклими безвісти в Україні через війну
В Україні безвісти зниклими за особливих обставин вважаються 26 тисяч людей, вони перебувають у розшуку.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Дивіться також Полоненні українці отримуватимуть зарплату: якими будуть ці виплати
Станом на зараз в Україні зниклими за особливих обставин вважаються 26 тисяч осіб. З них зниклих безвісти 11 тисяч – це цивільні, і близько 15 тисяч – це військові,
– уточнив Тимченко.
Заступник міністра зазначив, що інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведеться реєстр зниклих безвісти.
"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку", – додав він.
Тимченко також уточнив, що на сьогодні близько 9 тисяч сімей отримали виписки з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.
Хто займається розшуком людей
- У вересні Кабмін передав повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин, Міністерству внутрішніх справ.
- За поясненням Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.