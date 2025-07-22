Пішли і не повернулися: у Кам'янському зникли троє підлітків

На Дніпропетровщині розшукують трьох підлітків. 21 липня ввечері вони пішли з місця мешкання, що на лівобережжі Кам'янського. Наразі їх місцеперебування невідоме.

Поліція намагається знайти 15-річного Сергія Ротного, 14-річну Дарину Калашникову, 13-річного Дмитра Баратова, передає 24 Канал.

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Що відомо про зниклих підлітків у Кам'янському?

Відомі прикмети зниклих дітей. Сергій Ротний – зростом 163 сантиметри. Він міцної статури, смуглявий, має темне коротке волосся, темні очі. Був одягнутий у чорні шорти, зелену футболку, кросівки.

Дарина Калашникова має зріст 163 сантиметри, худорляву тілобудову, чорне волосся до плечей, блакитні очі. Була одягнута у чорні шорти, темну куртку, сірі кросівки.

️Дмитро Баратов – зростом 148 сантиметрів, худорлявої статури, з блакитними очима, світлим коротким волоссям. Був одягнутий у темні шорти, куртку з зеленими вставками, світлі кросівки.

Зверніть увагу! Поліція просить повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування зниклих дітей за телефонами: 068 973 46 22, 096 586 94 41 або 102.

Нагадаємо, що на Буковині знайшли мертвим 15-річного Владислава Порубаного, якого шукали понад 10 днів. Тіло школяра виявили на території непрацюючого підприємства.