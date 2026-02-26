Ринок суттєво трансформувався. Якщо кілька років тому рейтинг капіталізації очолювали одні активи, то сьогодні їхні позиції зайняли зовсім інші монети. Та що сталося з колишніми лідерами? Вони справді зникли з ринку, чи лише втратили першість і продовжують працювати поза фокусом більшості інвесторів? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Чи з'явиться крипта у Monobank і що це дасть для українців

Що означає зникнення криптовалюти?

Поняття зникнення криптовалюти зазвичай не означає її фізичне видалення, оскільки дані в блокчейні зберігаються фактично вічно. Найчастіше під цим терміном мається на увазі втрата економічної цінності та делістинг з великих бірж. Без доступу до торгових майданчиків актив втрачає ліквідність, що унеможливлює його продаж за ринковою ціною.

Іншим фактором є припинення розробки проєкту, коли команда залишає оновлення коду та офіційні канали комунікації. Такі активи формально є в реєстрах, проте позбавлені підтримки та інтересу з боку спільноти.

Відсутність розвитку призводить до остаточного знецінення активу, роблячи його перебування на ринку лише номінальним.

Причини зникнення монет

Основними чинниками зникнення криптовалют залишаються жорстка ринкова конкуренція та технологічна стагнація. Проєкти, що не розвиваються, швидко витісняються досконалішими рішеннями. Критичну роль відіграє безпека: вразливості в коді або збої мережі підривають довіру інвесторів. Окремим ризиком є шахрайські схеми та зломи, які часто призводять до обвалу вартості активу до нуля.

Після перерахованих вище ситуацій актив зазвичай втрачає свою цінність – хтось швидко, хтось поступово, а з часом про нього просто забувають.

Регуляторний тиск та зміни законодавства в окремих юрисдикціях також здатні спричинити крах навіть масштабних платформ. Крім того, життєздатність токена безпосередньо залежить від наявності реальних сценаріїв використання.

Серед базових чинників є ліквідність. Капіталізація крипторинку складає близько 2,3 трильйона доларів, з яких 1,3 трильйона доларів займає біткойн, а ще понад 200 мільярдів доларів – стейблкоїни. Тобто для решти монет, яких існують десятки тисяч, залишається всього близько 1 трильйон доларів, і всім проєктам важко отримати капітал.

Історичні дані

Архівна довідка підтверджує високу волатильність крипторинку: із семи активів, доступних у квітні 2013 року, до сьогодні зберегли позиції лише біткойн та лайткойн. Вже на початку 2014 року кількість монет зросла до 67, тоді ж у рейтингах закріпився XRP, який активно розвивається і зараз. До наступного року ринок розширився до понад 500 одиниць, і ця експансія триває досі.

Навіть лідери 2021 – 2022 років у порівнянні з показниками 2026 року суттєво втратили капіталізацію та вибули з першої десятки.

Така тенденція свідчить про те, що ринок перебуває у фазі безперервної еволюції та жорсткого відбору. Проєкт, який був актуальним декілька років тому, може бути непотрібним уже зовсім скоро.

Минулі досягнення чи статус не гарантують, що криптоактив протримається довго. Лідери постійно змінюються, і це показує, що успіх у криптоіндустрії залежить не від того, хто раніше почав, а від того, наскільки проєкт вміє пристосовуватися до нових технологій та потреб інвесторів.

Від кількості до якості

З часом більшість криптовалют, які не мають фундаментальної цінності або активної спільноти, неминуче зникнуть. Епоха легких прибутків, коли будь-який токен міг принести тисячі відсотків лише на хайпі, залишилася в минулому.

Ринок 2026 року став значно дорослішим завдяки приходу регуляторів. Тепер інвестори менше вірять обіцянкам і більше фокусуються на реальних показниках: доходах проєктів, активності розробників та практичній користі технології.

Для тисяч дрібних активів цей перехід означає стагнацію. Без постійних оновлень та підтримки ліквідності вони остаточно втрачають цінність. Проте таке масове зникнення слабких гравців не варто вважати ознакою кризи. Це природна еволюція та очищення екосистеми. Ринок стає прозорішим, надійнішим і поступово інтегрується в систему традиційних фінансів.

Така трансформація лише зміцнює індустрію: замість кількості сумнівних токенів на перший план виходить якість технологічних рішень, що здатні працювати роками.

Втім, інвесторам буде значно складніше обрати, куди вкладати. Фундаментальних активів на кшталт біткойна чи ефіріума небагато, і знайти серед них потрібний не так просто.