В Індонезії зник підводний човен: кисень закінчиться через 72 години

В Індонезії зник підводний човен військово-морських сил. Влада країни повідомила, що кисень на ньому закінчиться через 72 години.

Водночас військове керівництво наразі зберігає позитивні настрої щодо пошуково-рятувальних робіт. Про це заявив глава військово-морського флоту, адмірал Юдо Маргоно.

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Кисню вистачить на 72 години

Він відзначив, що кисню на човні KRI Nanggala-402 вистачить до ранку 24 квітня.

Ми втратили контакт (з судном – 24 канал) вранці вчора, 21 квітня. Тому кисню може вистачити до ранку суботи, 24 квітня,

– наголосив Маргоно.

За його словами, підводний човен побудували так, щоб витримувати тиск на максимальній глибині – приблизно 250 метрів.

Човен побудували в Німеччині у 1978 році. Він приєднався до флоту Індонезії у 1981 році.

За словами офіційних осіб, Індонезія докладе максимум зусиль для того, що повернути людей, які перебувають на борту.

Що відомо про зникнення субмарини в Індонезії

Човен, на борту якого перебуває 53 людей, зник біля берегів острова Балі 21 квітня.

Відомо, що після зникнення субмарини в декількох місцях виявили нафтові плями. Є очікування, що екіпаж міг злити паливо з надією піднятись на поверхню.

До пошукової операції залучили 21 судно, 5 літаків і 2 підводні човни.

Неподалік берегів Балі зникла субмарина: дивіться карту