У Литві знайшли тіла трьох солдатів США, зниклих під час військових навчань

У Литві знайшли тіла трьох загиблих військових США, які зникли минулого тижня під час навчань. Пошуки четвертого американського військового ще тривають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу командування армії США в Європі та Африці.

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У Литві знайшли тіла трьох солдатів США

У понеділок, 31 березня, у Литві знайшли тіла 3 американських солдатів, які зникли під час військових навчань 25 березня на полігоні з бронемашиною M88 Hercules. Наразі тривають пошуки 4 військового.

Імена загиблих у Литві військовослужбовців США не розголошуються до повідомлення родичам.

У командуванні армії США в Європі та Африці уточнили, що американські солдати були направлені до Литви на підтримку операції "Атлантична рішучість" і постійно дислокувались у штаті Джорджія.

Нагадаємо, що військові США зникли біля кордону з Білоруссю. Солдати армії США з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії відпрацьовували процес ремонту та буксирування нерухомого тактичного автомобіля. Однак згодом сталася трагедія.

Бронемашину військових США знайшли наступного дня після трагедії, 26 березня. Однак дістати її з болота вдалося лише у понеділок, 31 березня. Бронемашину M88 Hercules витягли з болота після 6 днів безперервних зусиль. Процес осушення території просувався повільно через постійне просочування ґрунтових вод.

Наразі триває спільне розслідування сил США та Литви. Що стало причиною трагедії – невідомо.