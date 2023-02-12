Знімальна група Bild потрапила під мінометний обстріл у Бахмуті: відео з гарячої точки

Військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер та його колеги потрапили під мінометний обстріл під час зйомок репортажу в Бахмуті. Міни почали вибухати приблизно за 200 метрів від знімальної групи

Як тільки почався обстріл Бахмута, журналісти встигли пройти до укриття. Зйомки репортажу вони продовжили там.

Зверніть увагу Найважче піхотинцям на передній лінії, – пресофіцерка 93 бригади про ситуацію в Бахмуті

Журналісти не постраждали

Команда німецького видання спустилася в укриття і продовжила там зйомки репортажу, адже в укритті було чимало мешканців Бахмута, які попри численні обстріли та запеклі бої не покидають місто. Більшість часу вони проводять у підвалах, однак є й ті, хто виходить на вулицю за покупками, зокрема за акумуляторами, зрідженим газом чи грілками.

У кожного свої причини не виїжджати з міста – хтось не хоче покидати маломобільних рідних, хтось не хоче покидати домашніх улюбленців, а хтось просто не хоче залишати дім.

Німецькі журналісти потрапили під обстріл у Бахмуті: дивіться відео

Яка ситуація в Бахмуті

Упродовж кількох місяців Бахмут є найгарячішою точкою на лінії фронту – росіяни за будь-яку ціну намагаються захопити місто. Щодня там тривають запеклі бої.

Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова розповіла, що станом на 12 лютого кількість обстрілів Бахмута дещо зменшилася, однак запеклі бої тривають. Зокрема найважче зараз піхотинцям, які тримають позиції за річкою, роблячи все для того, аби не пропустити ворога у місто. За словами Рибакової, саме піхотинцям потрібні наші молитви та підтримка, адже вони роблять велику справу.

Водночас ворог намагається обійти наші позиції й атакувати з інших флангів. Поки що спроби провальні. Бахмут фактично в напівоточенні, але наші воїни продовжують давати відсіч.