Зніміть нарешті білі рукавички, – Зеленська закликала Захід закрити небо над Україною

Олена Зеленська наголосила, що Україна ніколи не капітулює. Знищити Росію вдасться швидше, якщо країни Заходу закриють повітряний простір.

Перша леді закликала їх "зняти нарешті білі рукавички", адже "зберегти нейтралітет все одно не вдасться". Про це вона написала на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Закрийте небо! Бо наступним Путін може прийти до вас. Закрийте небо, а на землі ми самі впораємося,

– зазначила Олена Зеленська.

Дружина президента засвідчила, що Україна хоче миру, але оборонятиметься й ніколи не капітулює.

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