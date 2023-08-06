Знищені 3,5 тисячі цілей, 40 Героїв України: як бійців вітають з днем Повітряних сил ЗСУ

В Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Привітали військових, які захищають українське небо, Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що військові знищили орієнтовно 350 російських літаків та вертольотів. Володимир Зеленський відзначив, що військові за час війни здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів, пише 24 Канал.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ привітав колег з професійним святом

Повітряні сили знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1 200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2 тисячі безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів",

– заявив генерал-лейтенант.

Командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, що за 1,5 року повномасштабної війни:

понад 3 200 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами;

40 з них – мають звання Героя України.

Микола Олещук розповів, що Повітряним силам вдалось зберегти контроль над небом України: дивіться відео

Повітряні сили ЗСУ привітали Верховний Головнокомандувач та Головнокомандувач

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував бійцям за їхню стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба.

Залужний привітав Повітряні сили ЗСУ: дивіться відео

Володимир Зеленський розповів, що військові Повітряних сил ЗСУ здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни.

Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги. Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!

– заявив Верховний Головнокомандувач.