Знищений вертоліт та смертники: з'явились відео та деталі операції з ліквідації лідера ІДІЛ

Під час спецоперації в Сирії був вбитий лідер ІДІЛ Абу Ібрахім аль-Хашімі аль-Курайші. США повідомляють, що очільник "Ісламської держави" підірвався сам. Тим часом поблизу Ідліба знайшли знищений американський вертоліт. Щодо нього – зовсім різні версії.

За словами президента Джо Байдена, окрім лідера ІДІЛ, загинули ще кілька осіб. Проте ЗМІ з посиланням на сирійських рятувальників повідомили про загибель 13 людей, серед них 10 – жінки та діти.

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У Пентагоні дані про загиблих не підтвердили

Операція минулої ночі вивела з поля бою одного з лідерів терористів, і це посилає сильний сигнал терористам по всьому світу – ми прийдемо за вами і знайдемо вас,

– сказав Байден.

Глава Білого дому наголосив, що навіть після того, як загинув колишній глава "Ісламської держави" аль-Багдаді, і його замінив аль-Курайші, ІДІЛ "все одно був націлений на американців, союзників та незліченну кількість цивільних осіб".

Що розповіли про операцію в Пентагоні

Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США провели евакуацію 10 осіб із зони рейду. Спецпризначенці вступили в перестрілку з одним з лейтенантів аль-Курайші та його дружиною. Обоє вони загинули.

У Сирії говорять про загиблих під час перестрілки та вибухів. Місцеві мешканці кажуть, що поблизу будинку – об'єкту рейду було чути вибухи та стрілянину, поруч приземлялись вертольоти.

Дивіться відео перестрілки та з місця атаки після її завершення:

Аль-Курайші підірвався сам

Ще перед стартом спецоперації Байден наказав військовому керівництву "вжити всіх заходів, аби мінімізувати жертви серед цивільного населення". Саме тому від авіаудару відмовились та обрали рейд спецназу.

За інформацією американських військових, аль-Курайші підірвався сам, це також вбило ще кількох людей.

Враховуючи складність цієї місії, ми розглянемо можливість, що наші дії також могли завдати шкоди невинним людям,

– зазначив міністр оборони Ллойд Остін.

У цьому будинку переховувався аль-Курайші / Фото Пентагону

Невідома доля американського гелікоптера

Американці – неофіційно в коментарі журналістам – повідомили про втрату одного з гелікоптерів. Мовляв, один з вертольотів, який був залучений в операції в Ідлібі, сів через технічні неполадки, після цього його знищили американські військові.

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Проте Anadolu Agency оприлюднює інші дані. Джерела повідомили, що вертоліт ВПС США був атакований смертницею. Жінка начебто обстріляла американців та підірвалась біля гелікоптерів. Вже після цього один з них був вимушений здійснити посадку поблизу Джиндереса, не дотягнувши до бази.

Американський вертоліт знищили в Сирії / Фото АА