Росіяни казали, що А-50 бачив ледь не всю Україну і міг знищувати F-16: аналіз реальної потуги

Збитий над Азовським морем А-50 – не просто літак. Це були "очі Росії у небі", яких тепер нема.

У Defence Express оцінили, на скільки кілометрів могли бачити ці очі та чи правда, що А-50 міг допомагати знищувати F-16.

Дивіться також Це фактично "очі" ворога, – Гуменюк розповіла, як збиття А-50 вплине на обстріли

Пропаганда зробила з А-50 техніку типу "аналоґаф нєт", та це неправда

Окупанти стверджували, що А-50 "бачить" на 400 кілометрів, а все завдяки головному інструменту літака - радіолокаційному комплексу "Шмель-М". Сам він нібито міг помічати винищувачі за 400 кілометрів і за 600 кілометрів на значній висоті.

Наземні цілі радянський А-50 буцімто міг виявляти на дальності у 300 кілометрів, а модернізованому А-50У приписували захмарні можливості.

Утім, у Defence Express зазначили: на офіційному сайті міноборони Росії указано дальність виявлення винищувачів тільки в 220 – 240 кілометрів. І навіть ця цифра може бути нижчою, оскільки МО не вказало висоту цілі.

Про, м'яко кажучи, перебільшення можливостей А-50 свідчить промовистий факт. Якби літак справді бачив на 400 кілометрів, росіяни б не мали потреби тримати його біля лінії фронту. Один літак міг би бути над окупованим Кримом, другий – над Курськом, третій – на території Білорусі.



Де міг би розміщуватися А-50, якби він справді бачив на розтиражовані 400 кілометрів / Інфографіка Missilemap

Росіяни вірили, що А-50 допоможе знищити F-16

Літак нібито міг наводити ракети від зенітно-ракетного комплексу С-400 на дальність у 380 кілометрів.

Як А-50, відповідно до заяв окупантів, міг знищити F-16:

А-50 знаходить ціль на такій дальності;

передає її дані до С-400;

С-400 пускає ракету 40Н6 в район цілі;

ракета шукає ціль власною радіолокаційною головкою.

Але виявилося, що А-50 не може бачити такі далекі цілі. А отже, і знищувати F-16. Шах і мат, пропагандо!

Збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем - це не лише про перший в історії випадок чи про більш ніж професійну та вкрай ризиковану операцію, коли необхідно було діяти не просто у прифронтовій зоні, а у лічених кілометрах від "нуля". Це й про знищення міфу про унікальні можливості російського літака А-50,

– підсумували в Defence Express.

Перше в історії збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення