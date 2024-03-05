Україна знищила вже два новітніх російські корвети з 4, – Плетенчук про втрати Росії у флоті

Українські розвідники 5 березня знищили російський патрульний катер "Сергій Котов" біля Керченської протоки. Україна знищила вже 2 новітні корвети з 4, які мала Росія.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він також додав, що ділянка у Керченській протоці офіційно закрита для судноплавства, передає 24 Канал.

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Плетенчук прокоментував знищення "Сергія Котова"

Речник ВМС розповів, що російський патрульний катер "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку. Саме там його і знищили українські дрони Magura V5.

Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судноплавства Україною, яка має право робити попередження з цього приводу. Тобто, ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба,

– сказав Плетенчук.

Він також додав, що вже два судна з чотирьох цього проєкту було знищено. Так, у жовтні 2023 українські захисники завдали критичних уражень корвету "Павло Державін".

"Один із них "Павел Державін", який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно. Пам'ятаєте, біля Криму? Він так само нарвався на дві міни, які ми там встановили. І навіть ще невідомо до кінця, в якому він стані, але не в боєготовому, це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проєкту вже не в строю", – наголосили у ВМС.

Плетенчук пояснив, що такі патрульні кораблі можуть виконувати різні завдання: охорона пунктів базування, охорона водного регіону та протоки, контроль цивільного судноплавства. Знищення корветів, як "Сергій Котов" та "Павло Державін" має суттєвий сплив на виконання цих завдань, а також і на психологічний стан військових. Так, після знищення чергового судна ворог розуміє, що вихід в море – це реальна небезпека там і залишитися.

За словами Плетенчука, це впливає на бажання окупантів служити на так званому Чорноморському флоті.

"Ну, а для нас це ще один крок на шляху до звільнення акваторії Чорного моря й Азовського від присутності російського флоту. Бо, як ми вже неодноразово наголошували, наша кінцева мета – відсутність присутності цих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні", – додав Плетенчук.

Разом з судном могли знищити й екіпаж

Російський корвет "Сергій Котов" 5 березня уразили українські дрони Magura V5 біля Керченської протоки. Після кількох влучань вороже судно відправилося на дно Чорного моря.

Ймовірно, разом з судном було ліквідовано й екіпаж "Сергія Котова". Наразі уточнюються всі дані щодо втрат та постраждалих. Андрій Юсов також додав, що уночі також помітили 10 карет швидкої, які могли направити для того, щоб вони надавали допомогу постраждалим.