Українські сили 23 листопада морськими безпілотниками потопили біля Лівії російський корвет "Меркурій" та уразили судно зі зброєю. Ця втрата підірвала геополітичний вплив Кремля в Африці та зламала його логістику.

Про деталі операції та наслідки для ворога в ефірі 24 Каналу розповів підполковник Тарас Березовець. Він наголосив, що знищений корабель виконував ключову функцію, адже прикривав суховантаж "Ангара" зі зброєю та технікою для російського "африканського корпусу". Після втрати бази в Сирії Москві було критично важливо якнайшвидше перелаштувати логістику через лівійських союзників.

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Корабель "Меркурій" був одним із найновіших російських бортів, будівництво яких у Росії наразі критично обмежене. Втрату судна офіцер назвав величезним і непоправним ударом по амбіціях Москви в Африці та Латинській Америці. Водночас корабельна протиповітряна оборона окупантів нічого не змогла протиставити групі з 7 морських безпілотників через специфіку їхнього руху.

Рух безпілотника непрямою траєкторією серед морських хвиль суттєво ускладнює його виявлення радарами, а висока майстерність українських операторів звела шанси росіян нанівець,

– зазначив Березовець.

За словами військового, єдиним відносно дієвим засобом протидії катерам "Магура" для загарбників залишаються бойові вертольоти, проте наявних сил у порту виявилося недостатньо.

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Удари за 1000 кілометрів та загроза для Балтії

Офіцер також прокоментував закиди російських пропагандистів щодо нібито причетності країн Балтії до удару по кораблю у Фінській затоці. Він запевнив, що Україна здатна самостійно вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів за допомогою власних далекобійних безпілотників із автономним донаведенням. Заяви росіян про пуски з Балтії покликані лише знецінити досягнення вітчизняного ВПК та спробувати спровокувати регіональний конфлікт.

Проте країни Балтії наразі перебувають у зоні серйозного ризику ворожих диверсій. Естонія з 1 грудня повністю закриває сухопутний кордон із Росією, тому цей час є найбільш загрозливим для прикордонних провокацій Кремля.

Раніше Сили оборони та СБУ поблизу лівійського порту Бенгазі знищили російський корвет "Меркурій", відправивши на дно не лише сучасний корабель, а й палубний вертоліт Ка-27.