Україна може знищити Кримський міст вже влітку: військовий експерт вказав, як це станеться

Українські бійці стверджують, що знищать Кримський міст вже до середини липня 2024 року. Це означає, що наша держава має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на цей об'єкт.

У матеріалі The Sun зазначається, що споруду, яку оцінюють у кілька мільярдів доларів, знищать одним махом ракет Storm Shadow, морськими безпілотниками, а також за допомогою західних винищувачів F-16.

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Крок до виграшу війни у Чорному морі

"Для України це мета номер один – гротескна демонстрація 10 років російської окупації. Його знищення було б важливим кроком у виграші війни в Чорному морі, перекривши основний шлях російського військового постачання та заблокувавши військову машину Путіна", – стверджує видання.

Водночас старший науковий співробітник Інституту Гудзона та директор Центру оборонних концепцій і технологій Браян Кларк переконаний у тому, що наша держава має усі шанси це зробити. Однак, за його словами, для знищення улюбленого моста російського диктатора потрібна правильна зброя.

Найбільш захищений міст у світі може бути зруйнований за допомогою масованої атаки з повітря та моря у стилі великого вибуху,

– каже експерт.

Він передбачає, що для цієї атаки використають ракети Storm Shadow. Вони атакуватимуть конструкцію моста, а морські дрони вдарять по основах. Нагадаємо, що СБУ вже двічі організовувала напади на Кримський міст, проте незабаром його ремонтували, попри значні пошкодження конструкцій.

Чи справді це станеться

Повідомляються, що влітку 2024 року Україна планує здійснити третю серйозну атаку. Якщо Керченський міст буде назавжди зруйновано, Москва втратить головну лінію військового постачання. Одна мета символічна, інша мета – не допустити поповнення Чорноморського флоту, відрізати війська РФ та вибити їх з півострова.

Джерело, близьке до Міністерства оборони України, підтвердило The Sun, що "це абсолютно можливо", бо "це просто міст, який уже кілька разів був суттєво пошкоджений".

За допомогою чого Україна зможе знищити Кримський міст

Як пояснив Клар, для цього потрібно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкцій мосту, тобто асфальтово-бетонне полотно. Аби реалізувати цей етап необхідно від 20 до 40 далекобійних ракет.

Наразі єдиними в арсеналі України, які відповідають вимогам, є поставлені британські крилаті ракети Storm Shadow і французький аналог SCALP. Ця зброя відома своєю точністю та навичками ухилення від систем ППО.

Таке озброєння є достатньо потужним, щоб розірвати конструкцію мосту і дозволити Україні "атакувати міст з достатньої відстані, щоб уникнути російської протиповітряної оборони".

Відомо, що Storm Shadow можна запускати з відстані понад 320 кілометрів, що рятує нашу державу від ризику своїм дорогоцінним авіафлотом Міг-29 і Су-24, необхідних для запуску таких ракет.

Для України викликає велике занепокоєння те, що вона має лише невелику кількість літаків, здатних здійснити цю атаку. Якщо вони використовують їх і зазнають втрат, вони не зможуть проводити наступні атаки Storm Shadow,

– сказав експерт з військово-морських операцій і радіоелектронної боротьби.

Зокрема, Україні можуть допомогти F-16, які мають прибути протягом наступних двох місяців. Кларк припустив, що Київ міг чекати їхнього прибуття, перш ніж атакувати міст. Втім, є нюанс – F-16 ще не сумісні зі Storm Shadows.

Невідповідність між зброєю в арсеналі

На думку експерта, F-16, можливо, доведеться зарядити боєприпасами з GPS-наведенням, що вимагає від них "наближення до цілі та ризику для себе". За його словами, великою проблемою України зараз є невідповідність між зброєю в арсеналі та літаками, які є для її запуску.

Він вказав, що як тільки верхні конструкції мосту будуть розбиті ракетами, необхідно атакувати його основу. Для цього, на думку Кларка, використають великі безпілотні вибухові надводні кораблі, кількість яких сягатиме, ймовірно, від двох до чотирьох.

Водночас експерт каже, що безпілотники українського виробництва Sea Baby, які зіграли важливу роль у потопленні Чорноморського флоту Путіна, будуть "занадто малі, вони призначені для пробивання дірок у кораблях".

Щоб зруйнувати основу мосту, вам знадобиться більший безпілотний корабель, як-от модифікована баржа з ​​дистанційним керуванням або малий контейнеровоз. Україна могла б загнати його під опору мосту і підірвати його. Росія спробувала б це зупинити, але зупинити таке велике судно було б важко,

– наголосив Кларк.

Він також зауважив, що синхронізувати атаку безпілотників для координації їх ударної дії на міст неймовірно складно. Натомість одна величезна бомба, прикріплена до опори мосту, "була б кращим варіантом". Кларк додав, що подібна атака радше за все знову буде роботою СБУ.