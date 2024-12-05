В України є зброя, яка може зруйнувати Кримський міст, – Жданов

У ЗСУ неодноразово заявляли про намір знищити Кримський міст. Ця незаконно збудована споруда має важливе ідеологічне та військове значення для Росії. Відомо, що у Сил оборони є зброя, яка може зруйнувати її.

З'являється інформація, що окупанти посилили охорону Кримського мосту та збільшують кількість ППО довкола нього. Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що таким чином росіяни охороняють важливий для Путіна об'єкт.

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Методи захисту Кримського мосту

Олег Жданов підкреслив, що росіяни будують майданчики на підвищенні поблизу мосту, щоб там розміщувати засоби протиповітряної оборони.

Ця споруда з боку Керчі повністю захищена плавучими загородженнями. Такі методи росіяни також використовують і для того, аби перекривати центральний прохід для суден.

Навіть на човні неможливо пропливти під Кримським мостом. Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються максимально уберегти його будь-якими способами,

– сказав військовий експерт.

Знищення Кримського мосту

Жданов зауважив, що ефективних протибалістичних ракет у Росії немає. В України є сили та засоби, щоб знищити Кримський міст на тимчасово окупованому півострові.

Груповий удар ракетами ATACMS може зруйнувати його з вірогідністю до 70%,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що у російських С-300, С-400 коефіцієнт успішної протидії ракетним атакам зовсім не великий.

До слова, Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що Росія регулярно стягує в окупований Крим усі доступні зразки ППО. Для загарбників охорона Кримського мосту є пріоритетнішою, ніж захист важливих об'єктів на власній території, зокрема складів з озброєнням.