Дієва тактика: як Силам оборони допомагає знищення мостів на Курщині

Операція Сил оборони у Курській області продовжується. Українські війська знищили третій та останній міст через річку Сейм. Це може дозволити їм взяти в оточення значну частину особового складу противника.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що Сили оборони зайшли в Курську область на лівому фланзі з Тьоткіно. Це свідчить, що наші війська створюють санітарну зону вздовж українського кордону, зокрема Сумської області.

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ЗСУ затиснули сили противника

Павло Лакійчук зазначив, що угруповання противника опинились затиснутими на півдні та заході між лінією оборони України, на півночі річкою Сейм, де були зруйновані мости, а на сході тими силами ЗСУ, які зайшли в Курську область.

Це фактично "оперативний мішок". Росіяни пробують зводити понтонні переправи. Це свідчить про те, що вони намагаються налагодити або військові постачання, або шляхи відступу,

– сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Він наголосив, що це цілком можливо, якщо українська артилерія не завадить здійснити ймовірний план противника.