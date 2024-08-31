Як Karaya бомбить російські мости на Курщині: потужні кадри роботи українського пілота

Українські захисники перерізають ворожу логістику в Курській області. Зокрема, наша авіація знищує російські мости.

Як український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині, показав генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Відео знищення мостів у Курській області

Відео потужної роботи нашого винищувача ввечері 30 серпня оприлюднив тоді ще Командувач Повітряних сил ЗСУ. На цих кадрах чітко видно, як в російських окупантів дуже сильно палає.

Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об'єктивний контроль і подяка від командувача. І так щодня! Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині. Пілота впізнали?

– підписав відео генерал-лейтенант Микола Олещук.

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